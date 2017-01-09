Арест директора лагеря «Сямозеро» продлен на три месяца

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Странички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях
 
 
 
 

Курсы валют 31.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,5595
-0,1689
1 USD
Доллар США
60,6569
-0,2018
1 EUR
Евро
63,8111
0,2381
10 NOK
Норвежских крон
70,2837
0,3794
10 SEK
Шведских крон
66,6735
0,6498
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.3 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
09 Января 2017, 16:30
Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
09 Января 2017, 12:32
Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
09 Января 2017, 10:43
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
09 Января 2017, 10:11
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
 
 
 
 

Самое читаемое

Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»
09 Января 2017, 10:50
В Мурманской области пострадавшие на производстве обеспечены автомобилями
09 Января 2017, 13:08
Новогодние каникулы в Мурманске оказались богаты на происшествия
09 Января 2017, 12:00
Житель Мурманска зарезал своего приятеля в рождественскую ночь
09 Января 2017, 13:20
Губернатор Мурманской области утвердила 15 членов Общественной палаты
09 Января 2017, 11:48
Госдума и Совет Федерации сосредоточатся на реализации положений послания Путина
09 Января 2017, 12:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Арест директора лагеря «Сямозеро» продлен на три месяца
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 16:52

Арест директора лагеря «Сямозеро» продлен на три месяца


ПЕТРОЗАВОДСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста директора Парка-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой на три месяца. Таким образом, она останется под стражей до 19 апреля.

«Адвокат обвиняемой просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – передает «ТАСС». – По версии следствия, Решетова совместно с Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, а после умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП, желая скрыть происшествие».

В трех лодках, отправившихся в сплав по реке, находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки затонули, в результате погибло 14 человек.

Напомним, по делу арестованы еще несколько: экс-руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, находящийся под домашним арестом и начальник лагеря Вадим Виноградов. Им также грозит увеличение срока ареста.

В настоящее время Парк-отель «Сямозеро» закрыт.

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Житель Печенги избежал наказания за незаконный вылов сёмги, заплатив 7500 рублей
2.
Молодой мужчина разгуливал с наркотиками в кармане
3.
Житель Ловозера поджёг свою знакомую
4.
Пьяный житель Архангельска разбил стекло в тамбуре поезда «Мурманск-Вологда»
5.
Бывший следователь по делу о крушении платформы «Кольская» обвинен в фальсификации доказательств
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта