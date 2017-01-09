Арест директора лагеря «Сямозеро» продлен на три месяца

09 Января 2017 года, 16:52

ПЕТРОЗАВОДСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста директора Парка-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой на три месяца. Таким образом, она останется под стражей до 19 апреля.

«Адвокат обвиняемой просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – передает «ТАСС». – По версии следствия, Решетова совместно с Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, а после умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП, желая скрыть происшествие».

В трех лодках, отправившихся в сплав по реке, находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки затонули, в результате погибло 14 человек.

Напомним, по делу арестованы еще несколько: экс-руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, находящийся под домашним арестом и начальник лагеря Вадим Виноградов. Им также грозит увеличение срока ареста.

В настоящее время Парк-отель «Сямозеро» закрыт.

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин