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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске началась установка ледяных скульптур
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 17:30

В Мурманске началась установка ледяных скульптур


МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В праздничные дни во всех округах города началась установка ледяных скульптур. Для их изготовления привезено около 300 кубических метров льда.

Работы выполняют мастера из Перми. Ледовые композиции будут оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами.

Так, в центре Мурманска на улице Воровского появятся ледяные герои русских сказок – Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка.

В прогулочной части парка на Семеновском озере поселятся Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – матрос Лом, Фукс, гангстеры и сам капитан. Рядом с ними мастера установят ледяную горку длиной 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома №101 на проспекте Кольском, соорудят ледяной лабиринт и трехскатную горку, а также юрту, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

«Мы обращаемся к горожанам с просьбой бережно относиться к скульптурам, чтобы ледяные композиции радовали мурманчан как можно дольше. Во избежание случаев вандализма будет выставлена охрана», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

АГМ

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