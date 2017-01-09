В 2016 году авиапассажиром был каждый второй житель Земли

09 Января 2017 года, 20:50

МИР/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Почти половина населения Земли, 3,7 млрд. человек, путешествовали на регулярных рейсах авиакомпаний по всему миру в 2016 году, передает Ассоциация туроператоров.

По предварительным данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), это на 6% больше, чем в 2015 году. В общей сложности в минувшем году во всем мире было совершено примерно 35 млн. регулярных рейсов. В среднем на каждом рейсе было перевезено примерно 106 пассажиров.

По информации ИКАО, в общемировом масштабе доходность авиаперевозок выросла на 6,3% в 2016 году, в то время как в 2015 году наблюдалось снижение этого показателя на 7,1%.

Наибольший рост доходности авиаперевозок был отмечен на Ближнем Востоке (+ 11,2%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8%) и в Латинской Америке (+6,5%). Положительная динамика зафиксирована в Африке (+5,7%), в Европе (+4,3%) и в Северной Америке (+3,5%).

Несмотря на относительно небольшой рост доходов, на Европу по-прежнему приходится наибольшая доля международных авиаперевозок (36% от всего рынка). Азиатско-тихоокеанский регион стал вторым с показателем в 29%, а Ближний Восток переместился на третье место (15%).

По данным ИКАО, более половины мировых туристов, которые путешествовали в прошлом году через международные границы, сделали это именно по воздуху. На воздушный транспорт пришлось около 35% всей мировой торговли в стоимостном выражении.

Примечательно, что впервые в истории гражданской авиации суммарный пассажиропоток лоукостеров превысил миллиард пассажиров (28% от всего мирового пассажирского трафика). Наибольшее количество путешественников было перевезено лоукостерами в Европе (32%). На втором месте авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона (31%), на третьем - авиакомпании Северной Америки (25%).

Фото: М. Паламарчук