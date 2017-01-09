До -18 градусов может похолодать в Мурманской области

10 Января 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Днем, начиная с южных районов Мурманской области, ожидается смещение фронтальных разделов связанных с очередным циклоном находящимся в Норвежском море. Утром и в первой половине дня 10 января в нашем регионе ожидается морозная погода, а, затем, увеличение количества облачности, снег и постепенное повышение температуры воздуха.

По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -5-10 градусов, при прояснениях -13-18 градусов . Гололедица.

На востоке Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-20 м/с. На северо-западе - ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер южный 6-8 м/с.