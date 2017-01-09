Три сотовых телефона пытались перекинуть на территорию мурманского СИЗО с помощью квадрокоптера

10 Января 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Сотрудники следственного изолятора, расположенного в Мурманске накануне перехватили беспилотный летательный аппарат, к которому леской был прикреплён чёрный полиэтиленовый пакет. При обнаружении подозрительного летательного объекта над режимной территорией следственного изолятора, резервные группы СИЗО незамедлительно выдвинулись для осмотра внутренней запретной зоны и прилегающей территории.

«Злоумышленник управлял квадрокоптером на значительном расстоянии от изолятора, но заметив приближение сотрудников учреждения, бросил управление летательным аппаратом и спешно скрылся на автомобиле», - сообщили в УФСИН по Мурманской области.

Беспилотник произвёл вынужденную посадку на прилегающей к учреждению территории. Осмотр содержимого пакета, прикреплённого к квадрокоптеру, показал, что злоумышленники при помощи беспилотника пытались доставить на режимный объект три мобильных телефона, четыре сим- карты, а так же два зарядных устройства.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения, кому принадлежал квадрокоптер, а также кому предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории следственного изолятора предметами.