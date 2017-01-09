Более 1200 литров запрещённой спиртосодержащей продукции арестовано в Мурманской области

10 Января 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ - По информации, поступившей на «горячую линию» территориального отдела Роспотребнадзора в г.г. Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе, о реализации запрещённой продукции на объектах юридического лица ООО «Катерина», должностными лицами отдела проведено контрольно – надзорное мероприятие.

В ходе проведения мероприятия обследованы объекты, принадлежащие ООО «Катерина» (кафе «Сакля» и магазин «Альянс»). При осмотре складских помещений кафе «Сакля» выявлена спиртосодержащая непищевая продукция, реализация которой приостановлена: - лосьон «Боярышник» и лосьон «Сила природы».

Товар находился в складских помещениях, доступ к нему был не ограничен; при осмотре установлено, что часть коробок вскрыты. На продукцию в количестве 7056 флаконов, общим объёмом 1220,4 литра наложен арест, складское помещение опечатано.

Причиной для приостановки продаж продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты в связи с инцидентом, произошедшим в Иркутской области. Более 100 жителей региона отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, по последним данным 77 человек скончалось. В Мурманской области за последние два года от отравления метанола умерло 4 человека.