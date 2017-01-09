Состояние российских миллиардеров выросло на 29 млрд долларов

10 Января 2017 года, 09:17

МИР/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Совокупное состояние российских миллиардеров из списка журнала Forbes выросло на $29 миллиардов с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона, пишет Интерфакс. Тимченко был одним из главных объектов американских санкций в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в $15,1 миллиарда (рост на $1,8 миллиарда).

Леонид Михельсон, который тоже является инвестором НОВАТЭКа, прибавил $1,9 миллиарда. Его капитал оценили в $18,2 миллиарда.

Фото: plus.google.com