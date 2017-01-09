В Кировске состоится принудительный спуск лавины

10 Января 2017 года, 09:35

КИРОВСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ - 10 января в период с 11 до 18 часов будут проводиться работы по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №5 и «Дорога №7». Об этом говорится в сообщении администрации Кировска.

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (в сторону озера Большой Вудъявр). В указанный период времени будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.