Интернет-компании обяжут год хранить информацию об обмене сообщениями между клиентами

10 Января 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило поправки в постановление правительства, определяющее сроки хранения логов в интернете, пишут «Известия».

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в сети должны год «помнить» с кем, где и когда обменивались сообщениями их пользователи. Сейчас эту информацию нужно хранить шесть месяцев. Речь идет о «метаданных» — фактах обмена текстом, видео, звуками и картинками, о логинах и географическом положении участников обмена. Содержание сообщений придется хранить шесть месяцев.

Интересно, что операторов связи антитеррористический «пакет Яровой» обязывает с того же июля 2018 года хранить пользовательские логи целых три года.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напоминает, что объемы логов малы по сравнению с содержанием сообщений.

«На логи не нужно места. Запись занимает килобайты, — отметил он. — Но с точки зрения системы оперативно-розыскных мероприятий это полезная вещь. Позволяет понять, кто где был и в какой момент, проводить расследования и аналитическую работу. Телефон присоединился к сети — и оператор будет хранить информацию об этом. Можно проследить, к каким базовым станциям подсоединялся нужный номер. Такая статистика бывает полезна».

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что предложения Минкомсвязи не согласовывались с участниками рынка. По их подсчетам, шестимесячное хранение сообщений потребует только от этой компании с 2018 года порядка 2,6 эксабайта (почти 3 млрд гигабайт), с 2019 года — 6,6 эксабайта. На исполнение этих требований оператору придется потратить сумму, в несколько раз превышающую его годовую выручку.

Логи и сообщения должны будут храниться на территории России. Требования распространяются на информацию о пользователях, выходящих в сеть с территории России, использующих для авторизации российские документы или отечественные телефонные номера. Всё это касается и иностранцев, находящихся в России. Интернет-компании должны хранить логи и тех клиентов, которые находятся в России по данным «уполномоченных органов». Хранилища данных будут круглосуточно подключены к техническим средствам для оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: Flickr