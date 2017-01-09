В Мурманске заканчивается полярная ночь

10 Января 2017 года, 10:14

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – На широте Мурманска 11 января заканчивается полярная ночь - солнце взойдет над линией горизонта в 12:42. В этот день администрация города проводит традиционное мероприятие «Первый рассвет».

Время проведения – с 12:00 до 14:00, место – площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Для удобства мурманчан от остановки «Автобусный парк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать автобус. Начало движения по маршруту – 11:30.

Всем гостям будут вручены памятные значки. По окончанию праздника автобус доставит участников на остановку «Автобусный парк».

АГМ