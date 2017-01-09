В российских семьях не обсуждают секс и суицид

10 Января 2017 года, 10:37

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Главными табу для обсуждения в семье россияне назвали сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых (33%), а также тему самоубийства (15%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

Согласно результатам опроса, среди тем, о которых не принято говорить с родными, россияне также отметили смерть или тяжелую болезнь близких и события, которые уже нельзя изменить или исправить (по 7%).

5% не обсуждают в кругу семьи вопросы религии, веры в бога. Столько же россиян назвали в числе запретных «темные страницы истории страны». В семьях 4% участников опроса не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. Также 4% респондентов сочли слишком чувствительными для обсуждения характеры близких людей, их отношения с окружающими.

Среди других запретных в семье тем россияне назвали экономику страны (3%), политику, отношение к руководителям государства (2%), внешнюю политику, действия России в других странах (2%). Почти половина отвечавших (47%) не смогли назвать никаких тем, о которых не принято говорить в семье, затруднились с ответом 8%.

Фото: panthermedia/vostock-photo