Уголовное дело возбуждено по факту выката самолёта за пределы полосы в мурманском аэропорту

10 Января 2017 года, 10:53

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – По факту выката самолёта Boeing 737 авиакомпании «Нордавиа» за пределы взлётно-посадочной полосы «Аэропорта Мурманск» возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщил руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СК РФ Вячеслав Казин.

7 декабря 2016 года в 23:36 МСК при посадке воздушного судна авиакомпании «Нордавиа» по неустановленным причинам произошло его выкатывание за пределы полосы. На борту находилось 130 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт выкатился за пределы ВПП на 90 метров (от передней стойки). В результате происшествия аэропорт Мурманска был закрыт на несколько часов, а направлявшиеся в Заполярье самолёты развернули в аэропорты вылета. Приказом Росавиации была создана комиссия, которая занимается расследованием инцидента.