Аэропорты Мурманска и Апатитов в 2016 году обслужили более 818 тысяч северян

10 Января 2017 года, 10:52

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Воздушные гавани Кольского полуострова – аэропорты Мурманск и Апатиты – в минувшем году увеличили количество обслуженных пассажиров. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении «Би-порта».

Значительный рост продемонстрировал южный аэропорт Заполярья «Хибины» – по итогам 2016 года рост пассажиропотока превысил 40%. Напомним, в 2015 году услугами апатитского аэропорта воспользовались 38,9 тысяч пассажиров, а в 2016 – 54,6 тысяч.

Небольшой рост пассажиропотока отмечается и в аэропорту Мурманска – по результатам минувшего года он составил 1,6% и достиг отметки 763,7 тысяч человек (в 2015 году ОАО «Аэропорт Мурманск» обслужил 751 тысячу пассажиров). При этом на долю внутренних воздушных линий приходится более 98% трафика.

Отметим, что согласно данным Ассоциации туроператоров и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в 2016 году авиапассажиром был каждый второй житель Земли. Совокупный пассажиропоток обоих аэропортов Заполярья в 2016 году составил 818 240 человек.