Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске заканчивается полярная ночь В Мурманске заканчивается полярная ночь
В Мурманске началась установка ледяных скульптур В Мурманске началась установка ледяных скульптур
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске состоялся турнир по «ЧГК» на кубок главы города
 
 
 
 

Курсы валют 10.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0014
-1,5581
1 USD
Доллар США
59,8961
-0,7608
1 EUR
Евро
63,1125
-0,6986
10 NOK
Норвежских крон
70,1310
-0,1527
10 SEK
Шведских крон
66,0784
-0,5951
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
2.3 м/с
давление 750.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Единовременную выплату в 5000 рублей пенсионеры начнут получать с 13 января
10 Января 2017, 12:00
Единовременную выплату в 5000 рублей пенсионеры начнут получать с 13 января
Уголовное дело возбуждено по факту выката самолёта за пределы полосы в мурманском аэропорту
10 Января 2017, 10:53
Уголовное дело возбуждено по факту выката самолёта за пределы полосы в мурманском аэропорту
Аэропорты Мурманска и Апатитов в 2016 году обслужили более 818 тысяч северян
10 Января 2017, 10:52
Аэропорты Мурманска и Апатитов в 2016 году обслужили более 818 тысяч северян
Осуждённый убил сокамерника в мурмашинской колонии
10 Января 2017, 10:05
Осуждённый убил сокамерника в мурмашинской колонии
 
 
 
 

Самое читаемое

Трое заключённых погибли в Мурманской области в новогодние праздники
09 Января 2017, 18:35
В Мурманской области пострадавшие на производстве обеспечены автомобилями
09 Января 2017, 13:08
Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
09 Января 2017, 16:30
Житель Мурманска зарезал своего приятеля в рождественскую ночь
09 Января 2017, 13:20
Отношения с несовершеннолетней для жителя Умбы закончились ножевым ранением
09 Января 2017, 15:20
В Мурманске началась установка ледяных скульптур
09 Января 2017, 17:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 11:47

Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Соединение противовоздушной обороны Северного флота, оснащённое зенитными ракетными системами С-400, начнет боевое дежурство в 2017 году.

«В этом году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Он отметил, что в конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии освоил новые системы на полигоне Капустин Яр, проведя боевые стрельбы. Тогда отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение противника.

«Триумф» предназначен для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Также от баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

«Система может применяться ночью и днем в любых физико-географических, погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии», – подчеркнул представитель.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
На Северном флоте состоялось торжественное закрытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой
2.
В 2017 году Северный флот продолжит активную деятельность по решению задач в Арктической зоне ответственности
3.
Водолазы Северного флота продолжат обследование «Томаса Дональдсона» летом 2017 года
4.
90 лет со дня рождения юнги Северного флота Александра Ковалёва
5.
Дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота отправились на новогодние каникулы в Москву
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта