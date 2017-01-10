Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году

10 Января 2017 года, 11:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Соединение противовоздушной обороны Северного флота, оснащённое зенитными ракетными системами С-400, начнет боевое дежурство в 2017 году.

«В этом году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Он отметил, что в конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии освоил новые системы на полигоне Капустин Яр, проведя боевые стрельбы. Тогда отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение противника.

«Триумф» предназначен для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Также от баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

«Система может применяться ночью и днем в любых физико-географических, погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии», – подчеркнул представитель.