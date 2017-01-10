Единовременную выплату в 5000 рублей пенсионеры начнут получать с 13 января

10 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Единовременную выплату в 5000 рублей пенсионеры Мурманской области смогут получить с 13 по 24 января. Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь тем получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 24 января так же с доставкой на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные организации, доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 28 января.

Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не нужно. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

«Все необходимые средства на единовременную выплату в Мурманской области – 1,269 млрд. рублей заложены в бюджете Отделения ПФР по Мурманской области на 2017 год», - отметили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, что правительство России заменило вторую индексацию пенсий в 2016 году на единовременную выплату в размере 5000 рублей в январе 2017 года. Выплату получат все категории пенсионеров, в Мурманской области мера коснется около 250 тысяч граждан.

Фото: pfrf.ru