Мурманская таможня: северяне стали меньше уезжать за границу на Новый год

10 Января 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В течение новогодних каникул через пограничные пункты пропуска Салла, Лотта и Борисоглебск в сумме проследовало 18633 человека. Этот показатель несколько упал в сравнении с прошлым годом – 19520, как и количество автомобилей: 7033 единицы, в прошлом году – 7397.

В МАПП Салла за период с 30 декабря прошлого года по 8 января наступившего на въезд-выезд проследовало 7123 человека и 2905 единиц автотранспорта.

«На этом участке границы 30-31 декабря, 2 и 3 января более загружены были полосы выезда из России, а в период с 4 по 8 – полосы въезда», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Мурманской таможни Алла Свешникова.

В МАПП Борисоглебск за тот же период российско-норвежскую границу пересекли 7582 гражданина и 2766 единиц автотранспорта. 30 декабря стало самым интенсивным днем, как в сторону выезда, так и в сторону въезда. Максимальная в период каникул загруженность пассажирского направления и полос движения легкового автотранспорта зафиксирована 4, 5 и 6 января.

«Минимальные пассажиропотоки в МАПП Салла и МАПП Борисоглебск отмечены только 1 января, через границу на въезд-выезд проследовало 110 человек и 119 человек соответственно», – подчеркнула представитель.

В МАПП Лотта российско-финляндскую границу в обоих направлениях пересекли 3928 человек и 1362 автомобиля. На этом участке границы 30 декабря, 2 и 3 января более загружены были полосы выезда из России, а с 5 по 8 января – полосы въезда.

Минимальный пассажиропоток в МАПП Лотта отмечен 31 декабря и 1 января, через границу проследовало 165 граждан и 89 граждан соответственно.