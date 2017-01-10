На борту ледокола «Ленин» в 2020 году может появиться центр северного сияния

10 Января 2017 года, 12:43

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – На борту атомного ледокола-музея «Ленин» в 2020 году может появиться центр северного сияния, сообщил «Интерфаксу» директор выставочного центра Александр Тимофеев. По его словам, проект будет реализован при поддержке Европейского фонда регионального развития Евросоюза.

«Где-то в феврале будет подписан грант-контракт с нашим ведущим партнером Лапландским университетом (Финляндия), с которым мы осуществляли приграничное сотрудничество, и если они победят, то через три года 29 февраля 2020 года у нас на борту будет создан центр северного сияния», - сказал Тимофеев.

Концепция будущего центра северного сияния пока не определена, но при его создании будет учтен опыт исландской обсерватории, китайского научно-исследовательского института, ученых из Аляски и Торонто, которые специализируются на северном сиянии.

«Нам будет поставлено оборудование на 52 тысячи евро, включая проект. Сейчас только начальная стадия, в деталях ничего неизвестно, но в любом случае мы будем развивать научный туризм, туризм, связанный с северным сиянием», - добавил директор выставочного центра.

Он напомнил, что ранее на борту ледокола-музея при сотрудничестве с Лапландским университетом по программе приграничного сотрудничества ЕС «Коларктик» был реализован проект «Arctic Expo Centre - Nuclear powered icebreaker Lenin» по созданию интерактивных мультимедийных экспозиций.

Согласно исследованию Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России», Мурманская область оказалась на 26 месте в рейтинге туристической привлекательности регионов. Основным турпродуктом региона, вызывающим интерес у туристов, особенно китайских, является северное сияние.