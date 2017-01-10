Блогер создал карту с паролями Wi-Fi в аэропортах мира

10 Января 2017 года, 19:00

МИР/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Блогер-путешественник создал карту, содержащую пароли от множества точек доступа в интернет в аэропортах мира, пишет National Geographic Россия.

Данные, которые помогут многим авиапассажирам, собрал Анил Полат. Имея образование в сфере компьютерной безопасности, он оставил свою основную работу и начал жить в путешествиях.

На свою карту блогер нанес ту информацию, которую смог собрать самостоятельно. Особенно полезными являются советы по входу в интернет, доступный лишь ограниченному кругу лиц.

Карта постоянно обновляется. Вклад вносит и сам Амил, и все желающие. Информация доступна даже в оффлайне: для этого предварительно нужно загрузить приложение, разработанное блогером.

Фото: plus.google.com