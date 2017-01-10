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Главная » НОВОСТИ » В 2016 году объем российского вылова на 5,5% превысил рекордный показатель добычи 2015 года
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 13:26

В 2016 году объем российского вылова на 5,5% превысил рекордный показатель добычи 2015 года


РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – По предварительным данным, общий вылов всех российских пользователей в 2016 году составил 4 млн. 755 тысяч тонн, что на 5,5% (или на 248,8 тысяч тонн) больше рекордного уровня 2015 года.

Общий вылов в Северном бассейне увеличился почти на восемь тысяч тонн, или на 1,4% и составил 567 тысяч тонн. На промысле трески добыто 394,2 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 4%, или на 15,6 тысяч тонн. Вылов пикши вырос на 26,3% (на 24 тысячи тонн) – до 115,7 тысяч тонн, камбал – на 8% или 770 тонн, до 10,4 тысяч тонн, зубатки – на 13,7% (на 0,9 тысяч тонн), до 7,6 тысяч тонн.

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 681,4 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4%, или 31 тысячу тонн.

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