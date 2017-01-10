Норвегия подала апелляцию против признания условий заключения Брейвика «бесчеловечными»

10 Января 2017 года, 14:25

НОРВЕГИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня Норвежский апелляционный суд начинает рассмотрение апелляции, поданной правительством на решение суда Осло о признании «негуманными» условий содержания Андерса Брейвика в тюрьме. Об этом сообщает иностранное агентство «Reuters».

Претензия террориста заключается в том, что он «слишком изолирован» уже больше четырех лет. Так, ему запрещено общаться с другими заключенными.

«Это очевидно, что законы о правах человека распространяются на всех лиц независимо от того, какие зверские преступления они совершили», – сказал юридический консультант Yuval Ginbar.

Напомним, в апреле районный суд согласился с этим. После чего норвежские власти заявили, что намерены подать апелляцию, так как не согласны с решением.

В 2011 году Андерс Брейвик убил 77 человек. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, еще через несколько часов Брейвик в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утейя недалеко от столицы. За преступления он был приговорен к 21 году заключения.

Фото: REUTERS/Gwladys Fouche/File Photo