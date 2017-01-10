Мурманский ледокол «Капитан Драницын» провёл караван судов через Восточно-Сибирское море

10 Января 2017 года, 15:20

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Завершена проводка судов в акватории Северного морского пути. Впервые в истории активной навигации по данному маршруту она была продлена до января.

«Это обеспечило сквозной переход транспортных судов от западной до, практически, восточной границы акватории СМП», – сообщают в Росморречфлоте.

В Минтрансе отмечают, что в связи со сложной ледовой обстановкой: высоким сжатием льдами, которое достигало максимальных трех баллов, по решению руководства предприятия, от пролива Санникова караван судов двигался под ледокольной проводкой «Капитана Драницына». Сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» вышли из Архангельска в сопровождении дизельного ледокола «Капитан Драницын» 14 декабря. Они доставили 10 тысяч тонн генеральных грузов в морской порт Певек, необходимых для строительства причальной стенки с целью обеспечения стоянки плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

«В дальнейшем силами ледоколов ФГУП будет произведена околка льда на акватории и у причалов Певек для обеспечения возможности швартовки и разгрузки судов», – говорится в сообщении Федерального агентства.

Напомним, плавучая станция «Академик Ломоносов» должна заменить постоянную Билибинскую АЭС, вывод которой из эксплуатации запланирован на 2021 год.