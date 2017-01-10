У берегов полуострова Рыбачий 75 лет назад погибла субмарина М-175

10 Января 2017 года, 16:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – У берегов полуострова Рыбачий 75 лет назад погибла подводная лодка М-175. Это была первая потеря бригады подводных лодок Северного флота.

Лодка была заложена 29 мая 1937 года в Ленинграде под стапельным номером 106 как М-92, спущена на воду 12 октября того же года. 19 мая 1939 года субмарина начала переход по Беломорканалу на Север, и 21 июня вошла в состав Северного флота под литерно-цифровым обозначением М-175. Приняла участие в Советско-финляндской войне.

Начало Великой Отечественной войны М-175 встретила под командованием старшего лейтенанта (позже – капитан-лейтенанта) Мамонта Мелкадзе. В первый боевой поход в восточную часть Варангер-фьорда для патрулирования района Петсамо – мыс Моянканиеми (Немецкий) субмарина вышла 6 июля. Всего ею было выполнено пять боевых походов (49 суток) и одна торпедная атака.

В свой последний поход Варангер-фьорд М-175 вышла 8 января 1942 года. Утром 10 января она стала жертвой торпед германской субмарины «U-584» (командир капитан-лейтенант Иоахим Декке) в районе к северу от полуострова Рыбачий, в точке 70°09' с.ш./31°50' в.д. Вместе с подводной лодкой погиб 21 член экипажа субмарины.

Фото: Podlodka.info