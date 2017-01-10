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Главная » НОВОСТИ » В Норвегии зарегистрирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 17:45

В Норвегии зарегистрирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося


НОРВЕГИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – По информации главного ветеринарного врача Норвегии Кристины Ландсверк, в графстве Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося (ISA).

На ферме, принадлежащей компании Grieg Seafood, содержится более 1,3 миллиона рыб средним весом 0,985 кг. Норвежский орган по безопасности пищевых продуктов согласовал уничтожение всей содержащейся на ферме рыбы до 31 января. Садки после освобождения будут подготовлены к зарыблению смолтом уже весной - летом.

Государственная ветеринарная служба Мурманской области столкнулась с клиническими признаками инфекционной анемии лососевых рыб в ПАО «Русский Лосось» в сентябре 2015 года. Это острое, тяжело протекающее заболевание постсмолтов лосося, сопровождающееся сильно выраженной анемией и высокой смертностью рыб.

Фото: animalreader.ru

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