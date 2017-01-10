Арктические мотострелки Северного флота приступили к занятиям по вождению вездеходов на пересеченной местности

11 Января 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - В арктической бригаде Северного флота приступили к занятиям с водителями вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности. Занятия проходят на отдаленном полигоне сухопутных и береговых войск Северного флота, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Кольском Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Занятия являются первым учебным опытом для водителей в 2017 году и хорошим испытанием для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволяют преодолевать все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигает двух с половиной метров.

Вездеход ТТМ-4902ПС-10 выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 6 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 10 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.

Температурный режим эксплуатации составляет от «минус» до «плюс» 50 градусов Цельсия. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Высокая проходимость вездехода ТТМ-4902ПС-10 в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.

Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Высота преодолеваемого препятствия составляет до 1,8 метров.