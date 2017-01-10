Более 1400 литров запрещённой спиртосодержащей продукции изъято в Мурманской области за две недели

11 Января 2017 года, 09:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - За период с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года проверено 154 объекта розничной торговли. В ходе проведения мероприятий выявлено 7915 штук спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции общим объёмом 1413,78 литра. Вся выявленная спиртосодержащая продукция, находящаяся в нелегальном обороте, арестована. Основную часть выявленной в продаже и арестованной продукции, запрещенной к реализации, представляют лосьоны «Боярышник», «Сила природы», средство универсальное «Чистый-С», марки А.

Спиртосодержащая продукция, запрещенная к реализации, обнаружена на следующих предприятиях розничной торговли: ООО «О`КЕЙ»; ООО»Катерина»; ИП Исмаилов И.И.; ИП Елакова Н. Н.; ИП Кононыхин А.В.; ИП Сухорученко М.Ю.; ИП Базанов Ю.Ю..

Причиной для приостановки продаж продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты в связи с инцидентом, произошедшим в Иркутской области. Более 100 жителей региона отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, по последним данным 77 человек скончалось. В Мурманской области за последние два года от отравления метанола умерло 4 человека.

Фото: Newstracker