«Аэропорт Мурманск» закрыт до 14:00 по погодным условиям

МУРМАШИ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Аэропорт «Мурманск» закрыт до 14:00. Об этом «Би-порту» сообщила представитель воздушной гавани Лидия Сальникова. Техника направлена на расчистку ВПП.
Согласно онлайн-расписанию самолёт из Архангельска ЛП 1955 отправился обратно в пункт вылета, рейс 5Н 517 компании «Нордавиа» задерживается в Домодедово, расчетно он прибудет в Мурмаши только в 15:20. Задержится «Россия» FV 6343, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга. Самолёт «Аэрофлот», вылетевший из Шереметьево, вернулся обратно в аэропорт вылета.
Фото: М. Паламарчук