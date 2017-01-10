Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана судов

11 Января 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - 3 января атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трех судов: модулевоза AUDAX, сухогруза «Арктика-1» и танкера «Штурман Овцын» (ПАО «Совкомфлот»). Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье – за нефтью к терминалу Новопортовского месторождения в район мыса Каменный.

«Это первая такая транзитная проводка, длившаяся с декабря по январь, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. - Один ледокол и три судна разных типов. Переход до Обской губы занял в общей сложности две недели. Атомный ледокол «50 лет Победы» специально ходил в Чукотское море, чтобы около Берингова пролива забрать суда».

Сейчас а/л «50 лет Победы» работает в Карском море и помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Обскую губу. До января атомный ледокол «Вайгач» был задействован в проводке судов в Карском море, а затем по договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» направился обновлять канал до порта Дудинка.

Только за декабрь 2016 года ледоколы Росатомфлота провели в порт Сабетта 24 судна и еще 21 – в направлении мыса Каменный.