Мёртвого кита обнаружили в районе Видяево

11 Января 2017 года, 10:00

ВИДЯЕВО/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Дайверы-любители вчера нашли на берегу Кольского залива в районе посёлка Видяево мертвого кита.

Видео в редакцию телеканала «Арктик-ТВ» прислал телезритель, который 8 января обнаружил труп животного. Длина кита более двух метров, на спине заметны глубокие порезы. Причина его гибели пока не установлена. «Би-порт» рассчитывает получить комментарий специалистов комитета по ветеринарии Мурманской области в ближайшее время.

Летом прошлого года на берегу моря в Териберке было найдено тело белухи – морского млекопитающего, занесенного в Красный список МСОП со статусом «уязвимый вид». Установить причину смерти не смогли из-за сильного разложения трупа.