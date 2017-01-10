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Главная » НОВОСТИ » Минобороны вернет ВМФ России должность офицера-воспитателя
 
 
 
 
11 Января 2017 года, 10:25

Минобороны вернет ВМФ России должность офицера-воспитателя


РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны России вновь введет должность заместителя командира по работе с личным составом на боевых кораблях, судах обеспечения и подводных лодках Военно-морского флота, численность экипажей которых превышает 100 человек. Об этом сообщают «Известия».

В обязанности офицеров-воспитателей будут входить поддержание морально-психологического климата, правопорядка и дисциплины, а также проведение воспитательной работы в подразделениях. Первые морские офицеры-воспитатели должны быть назначены на должности в начале нынешнего года.

В начале 1990-х годов в российской армии за это направление деятельности отвечало Главное управление воспитательной работы. При предыдущем министре обороны Анатолии Сердюкове должности заместителей командиров по работе с личным составом были упразднены на большинстве кораблей и подводных лодок.

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