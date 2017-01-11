Росстат: россияне стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов

11 Января 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба государственной статистики подготовила ежегодный сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», из которого следует, что с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса, рыбы, сахара, молока и молочных продуктов. Об этом пишут «Известия».

В частности, россияне стали есть меньше мяса (на два кг в год на человека), рыбы (на пять кг), сахара (на один кг), молока и молочных продуктов (на девять кг). По оценкам экспертов, это связано, в том числе, с продуктовым эмбарго и контрсанкциями. В то же время они отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых.

«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», — пояснила генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.

Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.

Фото: Twitter