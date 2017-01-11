Река в Мурманской области загрязнена алюминием: показатель превышен в 155 раз

11 Января 2017 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Роспотребнадзор зафиксировал превышение загрязняющих веществ по алюминию в реке Белая. Водоем впадает в Имандровское водохранилище и отнесен к объектам государственного федерального надзора.

Первым сигналом для тревоги стало изменение цвета воды – река окрасилась в белый цвет. Согласно экспертному заключению, выданному центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, превышение загрязняющих веществ по алюминию – в 155 раз, фторид-ионам – почти в 13 раз, фосфат-ионам – в 3,6 раза.

Как стало известно «Би-порту», крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории, оштрафована по четвертой части статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальный штраф по законодательству – 40 тысяч рублей.

«По предварительной информации, Роспотребнадзор не ограничится лишь наложением штрафа. Весной ожидается повторная внеплановая проверка. Если предприятие будет устраняться от ликвидации последствий нанесенного экологического ущерба, будет решаться вопрос о направлении искового заявления в суд», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Напомним, это не первый случай загрязнения водоохранной зоны озера Имандра. Еще в 2007 году прокуратура оштрафовала ОАО «Апатит» на 10 тысяч рублей.