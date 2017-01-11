Исаакиевский собор планируют передать РПЦ до конца 2017 года

11 Января 2017 года, 11:31

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен, передает «Газета.ru» заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор пообещал, что музейно-просветительская функция собора сохранится. Здание планировалось перевести в ведение РПЦ до декабря 2017 года, однако процесс может затянуться на два года.

«По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — цитирует Полтавченко ТАСС. По его словам, доступ в здание не изменится, и попасть туда смогут представители всех конфессий.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов добавил, что «есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма». В частности, потребуется согласование с Министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов.

Дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви. На данный момент благодаря доходу музея удалось полностью оплатить реставрацию собора. По оценкам дирекции музея-памятника, здание требует постоянной, практически ежедневной реставрации.

Директор музея Николай Буров опасается, что церковь не будет платить государству те налоги, которые сейчас платит музей. К тому же, государству придется разобраться с трудоустройством 200 музейных сотрудников.

Предположительно, в будущем организация деятельности Исаакиевского собора может стать аналогичной работе Казанского собора. Сейчас вход в Казанский собор свободный, попасть на экскурсию можно по записи. Ежедневно там работают четыре православных экскурсовода, их работа стоит 150 рублей, оплата проходит путем пожертвования в кружку.

Противники передачи собора создали петицию, которую уже подписало более 95 тысяч человек, и намерены добиться референдума.

Фото: Интерпресс/ТАСС