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Главная » НОВОСТИ » Завтра ночью в Мурманске начнется масштабная уборка снега
 
 
 
 
11 Января 2017 года, 11:50

Завтра ночью в Мурманске начнется масштабная уборка снега


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В ночь на 13 января мурманское управление дорожного хозяйства проведет уборку и вывоз снега с городских дорог. Планируется, что работы завершатся в субботу в восемь утра.

«К сожалению, работу серьезно осложняют автомобили, припаркованные у обочин. Управление предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с улиц», – сообщили «Би-порту» в муниципальном учреждении.

Уборка 12 января пройдет с 23:00 до 8:00.

Первомайский округ:

– пр. Кольский (от пр. Кирова до ул. Морская, нечетная сторона)

– пр. Кирова (от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, с обеих сторон)

Октябрьский округ:

– ул. Фролова (нечетная сторона)

– ул. Гвардейская (от ул. Полярные Зори до дома № 19 по ул. Гвардейская, нечетная сторона)

Ленинский округ:

– Нижняя привокзальная площадь

– ул. Морозова (от пр. Героев-североморцев до ул. Свердлова, с обеих сторон)


Уборка 13 января пройдет с 23:00 до 8:00.

Первомайский округ:

– пр. Кольский (от ул. Кирова до ул. Морская, четная сторона)

– пр. Кирова (от ул. Марата до пр. Кольского, четная сторона)

– Ледокольный проезд (от ул. Беринга до санатория «Тамара», с обеих сторон).

Октябрьский округ:

– ул. Гвардейская (от ул. Кирова до дома № 19 по ул. Гвардейская, нечетная сторона)

– ул. Радищева (от разворотного кольца троллейбуса № 3 до ул. Павлова, с обеих сторон)

Ленинский округ:

– ул. Октябрьская (с обеих сторон)

– ул. Володарского (с обеих сторон)


С 23 часов 14 января до 8 часов 15 января

Первомайский округ:

– пр. Кольский (от ул. Морская до автопарка, нечетная сторона)

– пр. Кирова (от ул. Марата до пр. Кольского, нечетная сторона)

– Ледокольный проезд (от ул. Беринга до разворотного кольца автобуса № 52, с обеих сторон).

Октябрьский округ:

– ул. Полярные Зори (от ул. Карла Маркса до ул. Книповича, нечетная сторона)

– ул. Полярные Зори (от проспекта Ленина до ул. Гвардейская, четная сторона)

Ленинский округ:

– ул. Инженерная (с обеих сторон)

– ул. Ковалева (четная сторона)

Накануне сотрудниками ГИБДД региона было составлено 45 актов выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети Мурманска.

АГМ

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