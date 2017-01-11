Начались взрывные работы на месте строительства филиала Нахимовского училища в Мурманске

11 Января 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – ООО «Севервзрывпром» уведомляет, что в Первомайском округе, в районе улицы Шевченко, в связи со строительством объектов Нахимовского военно-морского училища ежедневно до 31 января включительно планируются взрывные работы.

Работы будут производиться с 11:00 до 20:00. Зона взрывов не выходит за пределы стройки. Территория объекта огорожена, установлен пропускной режим. Производимые работы не представляют опасности для населения.

Об открытии филиала Нахимовского военного училища в Мурманске в сентябре рассказал Владимир Путин. Тогда же в Мурманской области побывал заместитель министра обороны Тимур Иванов, который осмотрел площадки для строительства училища. Позже, в ходе ежегодной пресс-конференции, Марина Ковтун сообщила, что училище будет построено на улице Шевченко.

АГМ