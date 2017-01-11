Прокуратура Мурманской области привлечет УК к ответственности за плохую уборку снега

11 Января 2017 года, 13:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура продолжает проверять качество работы управляющих компании Мурманской области при уборке снега во дворах и очистке крыш от наледи. За декабрь органами внесено 32 представления, также в отношении 18 лиц возбуждены административные производства.

По двум материалам возбуждены уголовные дела, еще одно исковое заявление направлено в суд общей юрисдикции. Так, факт наличия наледи и ненадлежащее содержание двора зафиксирован в районе домов 13 и 14 по улице Копытова.

«Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа руководителю ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» внесено представление об устранении», – сообщают в прокуратуре.

Окружные прокуратуры Мурманска зафиксировали аналогичные нарушения в еще 15 УК.

Ранее в администрации регионального центра сообщили о неготовности управляющих организаций убирать городские дворы.

«Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия», – сказала губернатор.