Первое в 2017 году заседание Мурманской областной Думы состоится 16 января

11 Января 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Совет областной Думы решил, что первое заседание 2017 года пройдет 16 января. В повестку дня включено 15 вопросов. Депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об административных правонарушениях».

«Региональные законодатели заслушают информацию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о результатах мониторинга технологических отключений на объектах и системах жизнеобеспечения, произошедших на территории региона с начала отопительного периода 2016/2017 года», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства доложит о содержании дорожной сети. Предполагается утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого с областного уровня на муниципальный, обсудить кандидатуры для назначения на должность мирового судьи.