Начал работу сайт, посвященный проведению в Мурманской области Года экологии и Года ООПТ

11 Января 2017 года, 14:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Начал свою работу тематический сайт, посвященный проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

Сайт позволит каждому желающему на протяжении всего года быть в курсе экологических новостей, принимать активное участие в мероприятиях Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, участвовать в опросах, конкурсах, задавать вопросы и оставлять пожелания.

На сайте размещен план основных мероприятий по проведению Года экологии и Года ООПТ. На главной странице можно будет ознакомиться с новостями и календарем тематических событий, принять участие в текущем опросе.

В разделе «Персона месяца» ежемесячно будет представляться краткое повествование о людях, которые внесли значительный вклад в дело защиты северной природы.

Предложения и пожелания можно направлять через форму для связи, расположенную в правом нижнем углу главной страницы данного сайта.