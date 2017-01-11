В Норвегии закрывают FM-радио

11 Января 2017 года, 15:20

НОРВЕГИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В Норвегии с 11 января начнется процесс закрытия радиостанций в FM-диапазоне. Таким образом, наши соседи – первое государство в мире, которое полностью переходит на цифровое радио.

Радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу текущего года. По информации «Aftenposten», «местным вещателям» на это отводится пять лет. О своем решении правительство объявило еще в 2015 году.

В настоящий момент около 70% радиослушателей используют цифровой сигнал. При этом многие обеспокоены, что переход нарушит права остальных граждан. Например, пенсионеров и автовладельцев.

«Лишь 25% машин в стране оборудованы цифровыми радиоприемниками или адаптерами», – заявил член Норвежской ассоциации местных радиостанций Свейн Ларсен.

В свою очередь власть утверждает о преимуществах отказа от привычного сигнала. Подобное вещание дешевле в обслуживании и более надежно для фьордовых районов, где горы мешают прохождению FM.

Фото: Twitter