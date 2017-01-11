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Главная » НОВОСТИ » В Мурманском морском торговом порту почтили память героев Арктических конвоев
 
 
 
 
11 Января 2017 года, 15:36

В Мурманском морском торговом порту почтили память героев Арктических конвоев


МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ - Памятный митинг состоялся у памятника «Погибшим портовикам» на площади у Морского вокзала и был посвящен 75-й годовщине со дня прибытия в порт Мурманск первого за годы Великой Отечественной войны каравана судов с грузами военного назначения из стран антигитлеровской коалиции.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны и работники порта, военнослужащие Северного флота, первые лица города-героя Мурманска и Мурманской области.

За период Великой Отечественной войны Мурманский порт принял 27 союзных конвоев, а также несколько одиночных судов и боевых кораблей, обработал в общей сложности более 2 миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов и отправил на фронт по железной дороге 12814 вагонов с военной техникой, снаряжением и продовольствием. На трудовом посту погибли 103 портовика, 317 – получили ранения.

После учреждения 5 декабря 1944 года медали «За оборону Советского Заполярья» ей были награждены 24 тысячи мурманчан, в том числе все портовики.

В Мурманском морском торговом порту бережно хранят историю, связанную с героической работой портовиков в годы Великой Отечественной войны. К 100-летию порта в сентябре 2015 года для свободного посещения был открыт Музей истории порта, где часть экспозиции посвящена военному времени.

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