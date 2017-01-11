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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске прошел митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск
 
 
 
 
11 Января 2017 года, 16:12

В Мурманске прошел митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск


МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске, в сквере на улице Ленинградской, состоялся митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических конвоев.

11 января 1942 года Мурманск принял конвой PQ-7 в составе девяти иностранных судов и парохода Мурманского морского пароходства «Чернышевский» под эскортом двух эсминцев и двух вооруженных траулеров. За ним пошли другие караваны с грузами для фронта.

«Всего с августа 1941 по май 1945 было проведено 78 северных конвоев. С их помощью на фронт было доставлено около 4,5 млн. тонн различных грузов, составивших треть всей союзной помощи, – рассказал заместитель председателя совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев. – Защищая стратегические грузы от врага, свою смерть в водах Баренцева моря нашли свыше трех тысяч военных моряков, был потоплен 91 союзнический транспорт. Мурманскими портовиками было принято и обслужено под бомбежками 250 судов, переработано более двух млн. тонн грузов».

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В конвоях погибло 10 судов Мурманского пароходства, в полном составе – экипажи пароходов «Ижора», «Куйбышев», «Кузнец Лесов», почти все моряки ледокольного парохода «А. Сибиряков», теплохода «Циолковский», парохода «Пролетарий» и моряки других судов. На трудовом посту погибли 103 портовика, более 300 были ранены.

«Мы гордимся бесстрашием экипажей, которые шли через студеные моря, чтобы привезти важные грузы для СССР. Гордимся североморцами, которые охраняли транспорт от вражеских атак. Гордимся портовиками, которые разгружали прибывшие суда под бомбежками. Бесстрашие этих людей давало импульс всем мурманчанам и вдохновляло их», – подчеркнул председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

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Ежегодно в Мурманск приезжают ветераны-участники северных конвоев союзных войск. Ветеран Великой Отечественной Войны, председатель Совета ветеранов Северного флота Евгения Алексеевна Кузнецова отметила, что особое единство встреч сохранилось с англичанами и американцами, которые «помнят и чтят тот период, когда мы делали одно большое дело».

«Мы всегда встречали каждый конвой, радовались, что они дошли живыми. Американский народ был с нами настолько солидарен, что присылал подарки для нашего населения – одежду, обувь для детей и взрослых. И провожали мы их с грустью. Простые матросы с этих кораблей были единодушны с нами в желании скорей победить. В эту победу большой вклад внесли все народы мира!», – рассказала собравшимся Евгения Алексеевна.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин назвал арктические конвои «синонимом необыкновенной стойкости в сражениях, где полярная ночь, льды и штормовые ветры приумножали ужасы войны».

«Перед вражескими летчиками и моряками была поставлена задача сорвать поставки грузов и стереть с лица Земли порт и город Мурманск, – сказал Тюкавин. – Потребовалось много усилий портовиков, моряков и судоремонтников, чтобы в кратчайший срок подготовить порт для приемки большого количества судов. Настоящие чудеса героизма проявляли мурманские докеры, сутками не покидавшие причалы, невзирая на бомбежки и пожары».

Памятный митинг также состоялся у памятника «Погибшим портовикам» на площади у Морского вокзала.

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