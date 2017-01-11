Инфляция в России за новогодние праздники составила 0,3%

11 Января 2017 года, 16:31

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - За период с 1 по 9 января 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3%.

За прошедший период цены на яйца куриные и масло сливочное выросли на 0,5%, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог жирный, сыр, рис и водку – на 0,2-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, масло подсолнечное, крупа гречневая, пшено и соль – на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,0%, в том числе на свежие огурцы и помидоры – 12,1% и 10,5% соответственно.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,6%.