Один человек погиб в результате возгорания автомобиля в Кольском районе

11 Января 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – На автодороге «Верхнетуломский - Вува» в 00:01 в районе ГЭС-12 при возгорании «УАЗ-469» погиб житель Полярного, 1966 года рождения.

По предварительной информации, в автомобиле находилось трое рыбаков, которые пытались согреться газовой горелкой внутри салона. Спастись удалось только двоим. Об этом «Би-порту» рассказали в Управлении МВД по Мурманской области.

На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение: два человека личного состава и одна единица техники. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.

«Автомобиль обгорел по всей площади, владелец машины установлен. Пожар удалось ликвидировать в 00:21», – сообщили в МЧС по Мурманской области.

Фото: YouTube