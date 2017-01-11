Мурманск: прогноз отключений на 12 января

11 Января 2017 года, 19:45

МУРМАНСК/ 11 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 11 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 13 ЯНВАРЯ ул. Героев Рыбачьего, 9, 26

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Книповича, 27, 29, 33 (корп. 2)

ул. Полярные Зори, 17 (корп. 2, 3, 4)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.