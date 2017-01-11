Снег и порывистый ветер ожидаются в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - 12-13 января погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, порывистый ветер.
По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на рерритории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -1-6 градусов, при прояснении -10-15 градусов. Гололедица.
На юго-востоке Баренцева моря наблюдается ветер южный 15-16 м/с. На северо-востоке моря - медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер южный 6-12 м/с.