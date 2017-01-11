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Главная » НОВОСТИ » Снег и порывистый ветер ожидаются в Мурманской области
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 07:55

Снег и порывистый ветер ожидаются в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - 12-13 января погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, порывистый ветер. 

По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на рерритории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха  -1-6 градусов, при прояснении -10-15 градусов. Гололедица.  

На юго-востоке Баренцева моря наблюдается ветер южный 15-16 м/с. На северо-востоке моря -  медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер южный 6-12 м/с.

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В Мурманской области температура снова опускается до -35
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В Мурманской области ожидается до -33 градусов
 
 
 
 
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