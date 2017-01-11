На комплектование вооружённых сил и органов Мурманской области направлено 749 призывников

12 Января 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - По информации Министерства обороны РФ, призывная кампания проведена организованно и в порядке, определяемом нормативными правовыми актами по вопросам воинской обязанности и военной службы. Задание на призыв и отправку в войска призывников в целом по России выполнено на 100%. В последнее время повышена роль и значение представителей общественных организаций, комитетов солдатских матерей в работе призывных комиссий всех уровней. На протяжении последних лет значительно снизилось количество призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также изъявивших желание пройти альтернативную службу.

На комплектование Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов военкоматами Мурманской области направлено 749 призывников, отвечающих предъявляемым требованиям по состоянию здоровья, уровню образования, полученной военно-учетной специальности, моральным и деловым качествам. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.