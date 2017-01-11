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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Водка в России может подорожать до 219 рублей за поллитра
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 08:30

Водка в России может подорожать до 219 рублей за поллитра


РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - Минимальная цена на водку повысится до 219 рублей за поллитра, сейчас она составляет 190 рублей. Таким образом, рост составит 15%. Об этом написано в приказе Минфина, размещенном на  портале раскрытия информации госорганами. Подорожают и другие виды крепкого алкоголя - с содержанием спирта от 28%.

В пояснительной записке к документу говорится, что подорожанию  крепкого алкоголя способствуют такие факторы, как  рост акцизов, тарифов на электричество, инфляция, увеличение всех остальных затрат производителей, таких как на аренду помещений, рекламные акции, зарплату персоналу, налогов на землю, имущество, транспорт и другие.

Планируемый срок вступления приказа министерства в силу — июнь 2017 года.

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