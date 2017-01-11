Водка в России может подорожать до 219 рублей за поллитра

12 Января 2017 года, 08:30

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - Минимальная цена на водку повысится до 219 рублей за поллитра, сейчас она составляет 190 рублей. Таким образом, рост составит 15%. Об этом написано в приказе Минфина, размещенном на портале раскрытия информации госорганами. Подорожают и другие виды крепкого алкоголя - с содержанием спирта от 28%.

В пояснительной записке к документу говорится, что подорожанию крепкого алкоголя способствуют такие факторы, как рост акцизов, тарифов на электричество, инфляция, увеличение всех остальных затрат производителей, таких как на аренду помещений, рекламные акции, зарплату персоналу, налогов на землю, имущество, транспорт и другие.

Планируемый срок вступления приказа министерства в силу — июнь 2017 года.