Нордавиа открыла продажу на рейсы в Калининград, Анапу и Сочи

12 Января 2017 года, 09:07

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» открыла продажу билетов на собственные рейсы летнего расписания, которое начнёт действовать с 26 марта 2017 года.

«Предварительная летняя программа авиакомпании включает традиционные направления на курорты Чёрного моря – Анапу, Сочи и Симферополь, которые будут выполняться из Мурманска, Архангельска, Уфы, Самары, Домодедово и Сыктывкара. Идя навстречу северянам, «Нордавиа» возвращает в летнее расписание еженедельный рейс из Мурманска в Калининград», – сообщил «Би-порту» официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.

По его словам, летнее расписание будет полностью сформировано до конца января. «При составлении расписания мы стараемся сохранить баланс между интересами и планами пассажиров и экономической целесообразностью выполнения рейсов», - добавил Виктор Аношкин.

Значительная часть направлений уже доступна для бронирования и покупки на сайте nordavia.ru.

Фото: М. Паламарчук