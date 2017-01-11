Морские пехотинцы Северного флота проводят ночные стрельбы

12 Января 2017 года, 09:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - На полигоне соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы.

Первые в новом учебном году ночные стрельбы состоялись 1 декабря.

По итогам 2016 учебного года количество боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также стрельб из стрелкового оружия в сухопутных и береговых войсках Северного флота выросло более чем на 20 процентов.

За прошедший декабрь все спланированные мероприятия боевой подготовки мотострелковых соединений и бригады морской пехоты СФ выполнены на 100 процентов.