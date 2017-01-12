С 2018 года в России будет создана единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных

12 Января 2017 года, 17:54

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Животные на территории России получат уникальные идентификационные номера (УИН), пишет газета «Известия». С января 2018 года фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН.

К идентификационному номеру в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного. Идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано для диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы.

«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», — рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Маркировать можно будет как одно животное, так и группу, например, всю пасеку разом. Животному будет присвоен уникальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда — заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, показывающий, что речь идет об индивидуальной идентификации, групповой или обеих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после его рождения или ввоза в Россию. Во ФГИС будут храниться сведения об уникальном номере, уникальном номере средства маркирования, о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, поле, масти, внешнем виде, месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, генетических дефектах, о ветеринарных обработках и другая информация.

Разрешено использовать любое удобное средство маркирования. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронные (чипы), смешанные (сочетание визуального и электронного) и иные средства маркирования.

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей. С начала 2019 года — для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.

По мнению главы Российской ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, если животное выращивается на убой, то данные о нем должны быть доступны и покупателям мяса. Для них должен быть сгенерирован QR-код — просканировав его мобильным телефоном, можно будет видеть информацию о животном.

Фото: vk.com