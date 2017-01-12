10% россиян получают зарплату только в конвертах

12 Января 2017 года, 13:03

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения на конец минувшего года, более 70% россиян получают всю зарплату только официально, 10% получает деньги только «в конвертах», 13% получают часть официально, а часть — «в конвертах».

«В течение 2016 года, согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре-декабре она составляла 74%. В декабре о том, что их зарплата состоит только из «черного нала», сказали 10% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты»,— цитирует РИА Новости опрос.

Всероссийский опрос был проведен 24-25 декабря в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов.

Фото: Svopi.ru